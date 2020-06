Sorge um Taiwo Awoniyi: Mainz-Profi muss nach Kopfball-Crash vom Platz getragen werden

Sorgen um Taiwo Awoniyi: Der Mittelstürmer des 1. FSV Mainz 05 hat sich in der Anfangsphase des Bundesliga-Spiels gegen den FC Augsburg bei einem unglücklichen Luft-Zweikampf so schwer verletzt, dass er nach einer Behandlungspause ausgewechselt werden musste. Die 22-jährige Leihgabe des FC Liverpool war böse mit Augsburgs Verteidiger Felix Uduokhai zusammengeprallt und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Er wurde noch während des Spiels in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.