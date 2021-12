Nach Awoniyi-Nominierung für Afrika Cup: Union-Manager Ruhnert übt Kritik an Abläufen

Geschäftsführer Oliver Ruhnert vom Bundesligisten Union Berlin hat die Abläufe bei der Abstellung von Taiwo Awoniyi zum Afrika-Cup kritisiert. Der Verein habe noch immer Schwierigkeiten, diese nachvollziehen zu können. " Das macht es schwer zu planen ", betonte Ruhnert am Mittwoch in einer digitalen Medienrunde.

Der Afrika-Cup in Kamerun beginnt am 9. Januar und endet am 6. Februar. Nigeria spielt in der Gruppenphase gegen Ägypten, Guinea-Bissau und Sudan. Insgesamt könnte Awoniyi den Berlinern in fünf Pflichtspielen fehlen, darunter im Hauptstadt-Derby beim Pokalachtelfinale am 19. Januar gegen Hertha BSC.