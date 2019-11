Taktieren für leichtere EM-Gruppengegner? Oliver Bierhoff warnt DFB-Team

Klare Ansage vom DFB-Direktor: Nach der Qualifikation für die EM 2020 hat Oliver Bierhoff vor taktischen Überlegungen im Gruppenfinale am Dienstag gegen Nordirland gewarnt. „Man kann es drehen und wenden wie man will. Man kann auch sagen, wenn man einen starken Gegner in der Vorrunde hat, den trifft man dann erst später wieder, vielleicht im Finale. Insofern bin ich kein Freund vom Ausrechnen. Das kommt immer schlecht zurück“, sagte Bierhoff am Sonntag in der ARD-„Sportschau“.