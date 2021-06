Taktik-Analyse: Deutschland als Vorbild – So will Southgate den DFB-Lieblingsspielzug verhindern

England kommt über Kompaktheit in der Zentrale

Southgate setzte bisher auf eine Mischung aus 4-3-3- und 4-2-3-1-System. Nur in den Anfangsphasen übte sein Team hohen Druck auf den Gegner aus, zog sich nach zwanzig Minuten zurück. Die Stürmer bewachten die Passwege ins Mittelfeld, hier soll der Ball erobert werden. Eine hohe Dominanz über das Zentrum ist ein wichtiges Prinzip. Die Doppelsechs im Mittelfeld positioniert sich vergleichsweise tief. Zugleich schafft das zurückhaltende Mittelfeld Probleme in der Offensive: Die Angreifer sind häufig auf sich allein gestellt. Harry Kane lässt sich dann in den Zehnerraum fallen, um von dort Bälle hinter die Abwehr zu spielen. Diese kamen bislang nur selten an.