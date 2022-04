Pressing-Monster gegen Abwehr-Bollwerk: Die CL-Halbfinalisten Liverpool und Villarreal in der Taktik-Analyse

Die Besten. Les grandes équipes. The champions. Am heutigen Mittwoch (21 Uhr, live zu sehen mit einem DAZN-Abo/Anzeige) wird dieser Text wieder erklingen. Selten passte er so gut wie vor den Champions-League-Halbfinals in diesem Jahr. Die Créme de la Créme des Wettbewerbs versammelt sich, um den Sieger auszuspielen. Was zeichnet die zwei Halbfinalisten FC Liverpool und FC Villarreal in taktischer Sicht aus? Der SPORTBUZZER blickt auf die Eigenheiten der zwei Teams. Anzeige

Liverpool FC

Heavy-Metal-Fußball, Vollgasveranstaltung, Pressingmonster – das sind die Begriffe, die man mit Jürgen Klopp verbindet. Mit der Strategie, die er mit dem FC Liverpool verfolgt, haben die Begriffe jedoch kaum mehr etwas zu tun. Das Pressing bleibt eine wichtige Facette seines Spiels. Liverpool läuft den Gegner in einem 4-3-3 an. Die Mittefeldspieler und auch die Außenverteidiger schieben aktiv nach, um den Druck auf den Gegner hochzuhalten. Kaum ein Team beherrscht ein besseres Pressing.

Liverpool besteht aber nicht mehr nur aus Pressing und Vollgas. In England stellt Klopp das Team mit dem zweitmeisten Ballbesitz, in der Champions League führen sie diese Statistik sogar an. Liverpool spielt wesentlich geduldiger als früher. Die Innenverteidiger und ein zurückfallender Mittelfeldspieler passen sich den Ball zu, ehe der Durchbruch über die Außen gewagt wird. Das Zusammenspiel zwischen den Außenstürmern und den Außenverteidigern ist dabei genauso wichtig wie die zurückfallenden Bewegungen der Stürmer. Liverpool kennt viele Wege, eine kompakte Defensive zu knacken. Das dürfte auch gegen Villarreal gefragt sein.

FC Villarreal

Villarreal geht als Außenseiter in das Champions-League-Halbfinale. Diese Rolle hatte der siebtplatzierte der spanischen Liga bereits gegen Juventus Turin und Bayern München inne – und setzte sich trotzdem durch. Trainer Unai Emery ist ein Meister der K.o.-Spiele. Der viermalige Europa-League-Sieger bastelt seine besten Matchpläne in den entscheidenden Duellen. So auch gegen die Bayern: Im Hinspiel stellte Emery seine Stürmer auf die Flügel-Positionen, über die Seiten konterte Villarreal den deutschen Rekordmeister aus. Im Rückspiel rührten die Spanier Beton an, mit einem tiefen 4-4-1-1 mauerten sie sich ins Halbfinale.

Ähnlich wird Villarreal auch im Halbfinale vorgehen. Lange Ballbesitz-Stafetten sind von den Spaniern nicht zu erwarten, auch wenn sie gerade in der Abwehr viel technische Klasse besitzen. Sie werden versuchen, die Liverpooler anzulocken, um dann mit schnellen Pässen über die Flügel anzugreifen. Und wer weiß, vielleicht hat Emery ja auch gegen Liverpool den perfekten Matchplan in der Hintertasche.