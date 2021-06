Joachim Löw und die Schicksalsspiele: So lief es für den DFB-Trainer, wenn es um alles ging

Fragen gibt es vor dem Klassiker wahrlich genug. Personelle Fragen. Sicherheitsfragen. Taktische Fragen. Corona-Fragen. Zuschauerfragen. Und natürlich Ergebnisfragen. England gegen Deutschland ist nicht umsonst ein Spiel, das die Fußballwelt immer bewegt hat und bis heute bewegt. Antworten gibt es wie immer – auf dem Platz. Anzeige

Nur eines steht bereits vor dem Anpfiff der Partie fest: Für sein letztes Spiel als Bundestrainer hat sich Joachim Löw so oder so einen ganz besonderen Ort ausgesucht. Das EM-Achtelfinale an diesem Dienstag (18 Uhr, ARD und Magenta TV) findet im Londoner Wembley-Stadion statt, genau wie die Halbfinals und das Endspiel am 11. Juli. An diesem Finalsonntag in der Kathedrale des englischen Fußballs abzutreten, nach 15 Jahren als Bundestrainer, möglichst mit dem Pott in der Hand, das hätte schon was. "Das Finale ist das Ziel", sagte Löws neuer Überflieger Robin Gosens gerade. "Das muss unser Anspruch sein." Er und seine Mitspieler wollen "Bundes-Jogi" unbedingt den größtmöglichen Abgang bereiten. "Das hat er verdient", findet Toni Kroos.

Machbares Programm im Fall eines Siegs gegen England Bei einem Sieg im brisanten Duell mit den "Three Lions" ginge es am kommenden Samstag (21 Uhr) im Viertelfinale gegen Schweden oder die Ukraine weiter. In Rom, im Olimpico. Ein weiterer historischer Ort für einen möglichen Löw-Abschied. Das Stadion, in dem sich Deutschland 1990 bei der WM den dritten Stern anheftete. Der einsame Lauf von Trainerkaiser Franz Beckenbauer über den heiligen Rasen ist unvergessen. Angeführt wurde das DFB-Team damals vom überragenden Lothar Matthäus, der aktuell praktisch jede Entscheidung des Bundestrainers kritisiert.





Auch heute muss Löw wieder entscheiden. Bringt er Achtelfinalretter Leon Goretzka endlich in der Startelf? Setzt er Ilkay Gündogan dafür auf die Bank? Kehrt der angeschlagene Thomas Müller für den schwachen Leroy Sané zurück? Und hält er weiterhin an der Dreierkette mit Joshua Kimmich auf rechts fest? Vieles spricht dafür, dass alle vier Fragen mit Ja beantwortet werden. Auch wenn Gündogan nach seiner Schädelprellung beim Abschlusstraining wieder auf dem Platz stand, genau wie die verschnupften Antonio Rüdiger und Robin Gosens.

Zweifelhafte Löw-Entscheidungen in der Vergangenheit Löws Entscheidungen waren während seiner Ära oft, nein, fast immer, umstritten. 2012 verzockte er sich als EM-Topfavorit im Halbfinale gegen Italien, als er seine zuvor erfolgreiche Elf unnötigerweise wieder durchmischte. 2014 lag er dann goldrichtig damit, in der Abwehr auf eine Viererreihe, ausschließlich bestehend aus Innenverteidigern, zu setzen. Seine "Ochsenkette" funktionierte beim Titelgewinn bestens. Auch wenn viele behaupten, dass Löw in Brasilien erst zum endgültigen Glück gezwungen wurde, als er nach der Verletzung von Shkodran Mustafi im Achtelfinale Philipp Lahm aus dem Zentrum zurück auf die rechte Abwehrseite beorderte. Dorthin, von wo jetzt Kimmich das Team zum Titel führen soll.

Die Euphorie in Deutschland hält sich vor dem Knaller im Wembley in Grenzen. Man traut der wankelmütigen DFB-Elf nicht so recht. Und Löw sowieso nicht. Daher lautet das derzeitige Motto der Nationalspieler im Basecamp in Herzogenaurach mal wieder: Wir gegen alle! Und alle für Jogi! Die Diskussionen um Taktik und Aufstellung sowie die Kritik an den bisherigen Auftritten geht den Stars um Kapitän Manuel Neuer nämlich mächtig auf den Wecker. Im Gegensatz zur Öffentlichkeit glauben sie weiter an ihren Chef. Bis zum bitteren Ende.