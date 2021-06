Taktik, Aufstellung, Tipp: Das Voting zum deutschen EM-Start gegen Frankreich

Am fünften Tag der Europameisterschaft steigt endlich auch die deutsche Nationalmannschaft in das Turnier ein - und es wartet gleich ein ganz dicker Brocken. Mit einem guten Ergebnis gegen Weltmeister Frankreich am Dienstagabend in München kann das Team von Bundestrainer Joachim Löw für den weiteren EM-Verlauf mächtig Schwung aufnehmen. Sollte es eine - womöglich sogar heftige - Niederlage gegen die "Equipe Tricolore" geben, stünde die Mannschaft bereits enorm unter Druck und die gute Stimmung wäre wohl vorerst dahin.

Anzeige