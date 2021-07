Taktik-Check zum EM-Finale: Warum Italien englisch spielt – und England italienisch

Am Gegenteil-Tag sollen alle Menschen das Gegenteil dessen tun, was sie sonst eigentlich tun. Eigentlich findet er am 25. Januar statt. Im Fußball dürfte der Final-Tag dieser Europameisterschaft zum Gegenteil-Tag werden. Italien und England spielen nämlich keineswegs so, wie man es von Italienern und Engländern erwartet. Auf der einen Seite steht eine italienische Mannschaft, die mutig nach vorne spielt. Die Engländer wiederum überzeugen bei dieser EM als stabiles Kollektiv – und spielen fast schon italienischen Fußball. Wer setzt sich im Duell der umgekehrten Vorzeichen durch? Anzeige

Die Italiener sind ihrer Spielidee im Verlaufe des Turniers treu geblieben. Die Mannschaft von Trainer Roberto Mancini greift am liebsten über die linke Seite an. Der Linksverteidiger rückt weit nach vorne, damit Linksaußen Lorenzo Insigne in die Mitte ziehen kann. Spielmacher Marco Verratti lässt sich in der Folge auf die Linksverteidiger-Position fallen, um von hier aus den Ball zu verteilen. Italien kennt vornehmlich zwei Angriffswege: Entweder sie versuchen, über flache Kombinationen Außenstürmer Insigne freizuspielen. Oder aber sie verlagern das Spiel von der linken auf die rechte Seite. Mit langen Diagonalbällen suchen die Italiener Rechtsaußen Federico Chiesa. Der wiederum forciert das Zusammenspiel mit dem aufrückenden Nicolo Barella.

Im Spiel gegen den Ball setzen die Italiener auf ein klassisches 4-3-3. In den ersten Partien überzeugten sie mit ihrem hohen Pressing. Die drei Stürmer liefen den Gegner früh an, auch das Mittefeld rückte weit vor. Spanien gelang es im Halbfinale, die Italiener weiter nach hinten zu drängen. Die Italiener verharrten über weite Strecken in einem 4-5-1 am eigenen Strafraum. Das tiefe Verteidigen beherrschen sie dabei so gut wie das hohe Pressing. Aus dem Spiel heraus mussten sie erst einen Gegentreffer hinnehmen, die übrigen zwei Gegentore fingen sie nach ruhenden Bällen.





England präsentiert sich in der Defensive sattelfest

Die Engländer haben erst einen Treffer hinnehmen müssen im gesamten Turnierverlauf. Aus dem Spiel heraus sind sie sogar noch unbezwungen. Das weist auf ihre große Stärke hin: Trainer Gareth Southgate setzt auf eine sattelfeste Defensive. Das bedeutet nicht, dass sich die Engländer über neunzig Minuten am eigenen Strafraum verbarrikadieren. Gerade im Mittelfeld attackieren die Engländer den Gegner aggressiv. Doch bei eigenen Angriffen schreiben die Engländer die defensive Absicherung groß. Selten finden sich mehr als vier Spieler im letzten Drittel.

Aus taktischer Sicht gibt es bei den Engländern vor dem Finale einige offene Fragen. Vertraut Southgate – wie in den meisten EM-Spielen – auf eine Viererkette? Oder stellt er – wie beim Sieg gegen Deutschland – eine Fünferkette auf? Letztere Variante würde helfen, die Breite des Feldes zu sichern. Dies dürfte gegen Italiens linke Seite wichtig werden. Dafür müsste Southgate jedoch einen Angreifer opfern. Das würde ein Pressing gegen Italiens Abwehrkette erschweren.

Um Italien zu knacken, könnte Southgate auf Spanien blicken

Vielleicht eifert Southgate den Spaniern nach. Diesen war es gelungen, Italiens starke linke Seite aus dem Spiel zu nehmen. Mit einem hohen Pressing lenkten sie den Spielaufbau der Italiener auf den anderen Flügel. Spielmacher Verratti wurde von Kettenhund Koke manngedeckt. England könnte im eigenen 4-2-3-1 ähnlich agieren. Das wäre aber eine riskantere Herangehensweise als in den vergangenen Partien, in denen England eher defensiv agiert hatte.

Wie viel Mut beweist Southgate? Das ist die entscheidende Frage vor dem großen Finale. Treten seine Engländer offensiv auf, könnte ein offenes Spiel entstehen. Genauso möglich scheint, dass die Italiener den Ball laufen lassen und tiefstehende Engländer dominieren. Dann wäre am Sonntag tatsächlich Gegenteil-Tag.