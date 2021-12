"Taktische Meisterleistung von Augsburg": Köln-Trainer Baumgart lobt Gegner nach erster Heim-Pleite

Bis zum 15. Spieltag der laufenden Bundesliga -Saison war das RheinEnergie-Stadion des 1. FC Köln eine schier unbezwingbare Festung. Doch dann kam Kellerkind FC Augsburg und war zu stark für die bis Freitagabend im eigenen Wohnzimmer noch ungeschlagenen Rheinländer. "Ich bin enttäuscht von dem Ergebnis", gab ein unzufriedener Köln-Trainer Steffen Baumgart im Nachgang an die 0:2-Pleite am DAZN-Mikrofon wenig überraschend zu. Überraschend war da schon vielmehr das Lob, das der 49-Jährige für den Gegner, der zuletzt gegen Aufsteiger VfL Bochum (2:3) verloren hatte und auf Relegationsplatz 16 abgerutscht war. " Am Ende heißt es: Taktische Meisterleistung von Augsburg, das gilt es zu akzeptieren ", so Baumgart.

Denn der Köln-Coach sah eigentlich seine eigenen Schützlinge vorn. "Ich glaube trotzdem, dass wir den besseren Fußball gespielt haben", gab Baumgart zu Protokoll und war auch vom Matchplan überzeugt. "Wir hatten die klar bessere Idee und haben es am Ende nicht geschafft, die Tore zu machen", legte der Übungsleiter aber auch den Finger in die Wunde. So habe man trotz mehrerer aussichtsreicher Möglichkeiten nicht die nötige Kaltschnäuzigkeit an den Tag gelegt. Dafür habe man dann die Quittung kassiert. "So ist dann Fußball", fügte Baumgart an. "Fußball wird ergebnismäßig bewertet und da können wir uns nicht beschweren, dass wir verloren haben."