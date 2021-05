Vom Leverkusen-Talent zum Champions-League-Matchwinner – Die Karriere von Kai Havertz in Bildern

Im Champions-League-Finale war Kai Havertz für den FC Chelsea der Matchwinner. Der 21-Jährige erzielte das spielentscheidende 1:0 gegen Manchester City und konnte so nach Spielschluss die begehrteste Trophäe des europäischen Klub-Fußballs in den Nachthimmel von Porto recken. Es ist ein weiterer großer Schritt in der Karriere des deutschen Nationalspielers, von dem Welt- und Europameister Günter Netzer schon 2019 sagte: "Ein solches Talent haben wir in Deutschland lange nicht mehr gehabt." Anzeige

Havertz schaffte bei Bayer Leverkusen den Schritt zu den Profis. Im Alter von 17 Jahren und 126 Tagen wurde er am siebten Bundesliga-Spieltag der Saison 2016/17 erstmals eingewechselt und so zum jüngsten eingesetzten Spieler im deutschen Oberhaus. 2018 folgte der erste Einsatz für die deutsche Nationalmannschaft, als Bundestrainer Joachim Löw ihn in der 88. Minute für seinen späteren Teamkollegen in London, Timo Werner, einwechselte.

In den ersten fünf Jahren als Profi wurde Kai Havertz schon Champions-League-Sieger (Mitte) und Nationalspieler (rechts). ©