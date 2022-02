Talent-Späher im Homeoffice: Wie Arsenal-Scout Florian Blüchel nach Top-Transfers fahndet

Zu Hause ist Blüchel Laptopscout, auf der Tribüne im Fußballstadion Livescout. "Klassisch mit Papier und Stift", sagt Blüchel. Gerade in den Fußballtempeln sauge er vielmehr die Eindrücke auf, als seinen Block vollzukritzeln. Blüchel: "Großartige Mitschriften während des Spiels gibt es da nicht. Eine handschriftlich erstellte taktische Aufstellung mit Nummern, Namen und Jahrgängen im Scoutingbüchlein gehört mehr in den Bereich Ritual."

Und die Arbeit geht nach Abpfiff gleich weiter. Ob Heimfahrt oder Hotelzimmer: Alle Erkenntnisse werden von Florian Blüchel zusammengetragen. Und natürlich schaut er sich auch stundenweise Videomaterial von Spielern an, analysiert Leistungsdaten, die gesammelt werden. Das meiste, so Blüchel, kann er aber aus der bayrischen Heimat erledigen. In den Stadien erfolgt dann der "letzte Schliff in der Spielereinschätzung".