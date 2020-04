Talent Strubbe erhält Vertrag bei den Volleyballerinnen des Dresdner SC

Strubbe rückte erst im Verlauf der vergangenen Saison in den Erstliga-Kader auf und gab im Februar ihr Bundesliga-Debüt. Aufgrund verletzungsbedingter Ausfälle im Team stand die 1,88 Meter große Athletin beim Pokalfinale am 16. Februar dann erstmalig im Stammaufgebot und trug mit einer starken Leistung maßgeblich zum Erfolg bei. „Ich habe ihre Entwicklung im Nachwuchs in den vergangenen Jahren verfolgt und die ging steil nach oben. Es gibt wenige Spielerinnen, die so eine Begabung für den Block haben. Sie kann ein Spiel lesen und beherrscht auch alle Angriffsformen“, lobte Cheftrainer Alexander Waibl.