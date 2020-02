Talent-Trend bei Hannover 96: Verletzter Mick Gudra soll Profivertrag unterschreiben

Was das 3:1 in Fürth wert war? Gold, für 96 und den 18 Jahre jungen Debüt-Torschützen Simon Stehle. Trainer Kenan Kocak lobte Stehle: „Hut ab und Respekt. Nicht nur wegen seines Tores, sondern auch, wie er das taktisch gemacht hat.“ 96 geht nun doch den Pfad der Jugend. Stehle soll nächste Woche Profi werden, mit Vertragsbindung bis 2022. „Es ist wichtig, solch jungen Spielern zum nächsten Schritt zu verhelfen und damit Werte für den Verein zu schaffen“, sagte Ko­cak. Aber nicht nur Stehle, sondern auch Mick Gudra soll seinen Wert bekommen.

Gudra war am Montag in Köln am gerissenen Kreuzband operiert worden. „Wir wollen ihm ein Zeichen geben“, sagt 96-Chef Martin Kind. „Die sportlicher Einschätzung ist so, dass er eine gute Perspektive bei uns hat.“