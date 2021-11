"Talentdichte immer dünner": Akademie-Boss Tobias Haupt warnt trotz positiver Entwicklung im DFB-Team

Die deutsche Nationalmannschaft feierte zuletzt in der WM-Qualifikation ein Fußball-Fest. Der 9:0 (4:0)-Sieg in Wolfsburg gegen Außenseiter Liechtenstein begeisterte auch Tobias Haupt. Der Leiter der DFB-Akademie ist besonders angetan von der Entwicklung der Mannschaft unter Neu-Bundestrainer Hansi Flick. "Es ist eine Einheit, die da zusammenwächst. Es werden auch junge Spieler ihre Chance bekommen. Die Mannschaft ist einer Entwicklung, in einer sehr positiven", sagte Haupt im Gespräch mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland.

