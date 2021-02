Talente auf Achse: Diese Nachwuchs-Hoffnungen hat RB Leipzig aktuell verliehen

Sechs Nachwuchsspieler von RB Leipzig sind aktuell an Vereine im In- und Ausland verliehen. Die Jungbullen, die im Profi-Kader des Bundesligisten kaum zu Einsatzzeiten gekommen waren, sollen in der zweiten und dritten Liga in Deutschland sowie in den ersten Ligen Österreichs, der Niederlande und Belgiens Erfahrung sammeln.