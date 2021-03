Talente auf Reisen: Mehrere Profis von RB Leipzig für U21-EM nominiert

Leipzig. Nicht nur die "Großen" dürfen sich in diesem Jahr international mit ihren Nationalmannschaften messen. Für die U21-Teams steht in diesem Jahr die Europameisterschaft an. Aus den Reihen von RB Leipzig sind gleich mehrere Akteure bei der in der kommenden Woche beginnenden Gruppenphase für ihre jeweilige Nationalelf im Einsatz.

Martinez und Konaté sicher nominiert

Sicher dabei ist auf jeden Fall schon mal Leipzigs Nummer zwei im Kasten. Josep Martinez , der für die Roten Bullen bisher weder national noch international ein Spiel bestritten hat, steht im U21-Kader von Spanien. Der 22-Jährige, der vergangenen Sommer von UD Las Palmas an die Pleiße wechselte, darf sich am 24. März gegen Slowenien beweisen.

Für Ibrahima Konaté geht es zur U21 von Frankreich. Der Verteidiger stand diese Saison schon neunmal für RB Leipzig auf dem Rasen und erzielte sogar sein bisher zweites Tor in der Bundesliga im Hinspiel gegen den SC Freiburg . Für den Franzosen und seine Kollegen geht es am 25. März gegen Dänemark.

Im vorläufigen U21-EM-Kader der Niederlande finden sich die Namen von Justin Kluivert und Neuzugang Brian Brobbey , der im Sommer 2021 zu RB Leipzig stoßen soll. Auf die Elftal wartet Rumänien als erster Gegner in der Gruppenphase. Das Spiel soll am 24. März stattfinden.

Neuer Modus bei U21-EM

Josko Gvardiol, der ebenfalls im Sommer in die Messestadt kommen wird , steht im Aufgebot der kroatischen U21-Nationalelf. Dem Verteidiger und seinen Teamkameraden steht am 25. März Portugals U21 als erster Prüfstein gegenüber.

Die U21-EM wird in diesem Jahr nach neuem Modus gespielt. 16 Teams haben sich für die Endrunde qualifiziert. Gespielt wird zunächst eine Vorrunde in vier Gruppen zu je vier Mannschaften. Ins Viertelfinale kommen jeweils die zwei besten Teams. Wegen der Verschiebung der kontinentalen Titelkämpfe der A-Nationalmannschaften wird die U-21-EM in diesem Jahr in zwei Teilen ausgetragen. In Ungarn und Slowenien findet vom 24. bis zum 31. März zunächst die Vorrunde statt. Die K.o.-Phase folgt vom 31. Mai bis 6. Juni.