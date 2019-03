Talente des VC Olympia Dresden offenbaren viel Potenzial

Dresden. Mit ihrem elften Sieg haben die Volleyball-Talente des VC Olympia Dresden die Saison in der 2. Bundesliga als Fünfter beendet. Insgesamt holte das Ausbildungsteam 37 Punkte, so viele wie in den letzten fünf Jahren nicht. Bundesstützpunkttrainer Andreas Renneberg (35) zieht Bilanz.

Sie haben vor knapp einem Jahr das Amt als Bundesstützpunkttrainer übernommen. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Mannschaft? Andreas Renneberg: Mit den Ergebnissen bin ich zufrieden. Das Wichtigste aber ist, dass die Entwicklung der Mädels stetig nach oben ging und wir sind in diesem Prozess auch noch mittendrin. Die Mannschaft hat viel Potenzial, der Großteil der Mädels kann es in die 1. Liga schaffen. Ich habe nie so eine kompakte Stützpunktmannschaft gesehen. Es herrscht ein gesunder Konkurrenzkampf, die Spielerinnen pushen sich.

Mit Ihrem Amtsantritt wollte der DSC die Verzahnung vom Nachwuchs und der Erstliga-Mannschaft verbessern. Wie lief bislang die Zusammenarbeit? Ich bin mit Cheftrainer Alexander Waibl in regelmäßigem Kontakt. So war ich auch schon im Training des DSC dabei. Zuletzt haben immer wieder Talente von uns bei den Großen mittrainiert, wie Patricia Nestler, die ja sogar jetzt bei den Spielen im Kader steht, oder Lydia Stemmler, Sina Stöckmann und Julia Wesser. In Zukunft wollen wir mit dem VCO zumindest ein Training in der Woche in der Margon-Arena bestreiten.

Apropos Lydia Stemmler. Die Diagonalangreiferin hatte ein Doppelspielrecht beim Erstliga-Team des VC Olympia Berlin. Wie kam das und hat es sich bewährt? Weil wir mit ihr und Deborah Scholz auf dieser Position zwei Talente hatten, habe ich beim Bundestrainer in Berlin angefragt. Das gab es vorher noch nie, hat aber super funktioniert. Lydia wurde bei sieben Einsätzen dreimal zur MVP gewählt, hat auf ihrer Position den Durchbruch geschafft. Nächste Saison wird es allerdings keine Wiederholung geben, da der VCO Berlin dann in der 2. Bundesliga antritt.

Für die Spielerinnen ist die Saison aber längst nicht zu Ende. Wie geht es weiter? Zuerst einmal hat U18-Bundestrainer Jens Tietböhl, der regelmäßig bei uns im Training hospitiert, neben den bisherigen Kadern Sarah Straube, Sina Stöckmann und Julia Wesser noch Lena Liegert, Laura Berger, Juli Klauser und Lena Linke zum Lehrgang eingeladen. Sie bereiten sich auf die Jugendolympiade und die U18-EM in diesem Jahr vor. Und natürlich folgen bald die Deutschen Meisterschaften in den verschiedenen Altersklassen, wo wir natürlich Medaillen holen wollen.

