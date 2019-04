Talfahrt des HC Rödertal geht weiter

Harrislee/Dresden. Vor 427 Zuschauern zeigten die Schützlinge von Frank Mühlner zwar eine kämpferisch starke Leistung, sie leisteten sich jedoch zu viele leichte Fehler im Aufbauspiel. Dabei musste der Coach neben Brigita Ivanauskaite und Grete Neustadt auch auf Jasmin Eckart sowie Rabea Pollakowski verzichten. Dafür nahm Mühlner alle drei Nachwuchsspielerinnen mit, die in der bisherigen Saison zum Einsatz kamen – Lara Tauchmann, Linda Emely Zöge und Isabel Wolff. Zu Beginn begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe.

Bis zum 5:5 (11.) blieb das Geschehen ausgeglichen, allerdings erlaubten sich beide Seiten zahlreiche technische Fehler. Die Gastgeberinnen minimierten diese Quote zuerst und setzten sich in der Folge auf 8:5 ab. Beim Stand von 9:6 gab es dann auch noch eine Schrecksekunde, als Torfrau Yuko Minami einen Tempo-Gegenstoß der „Nordfrauen“ verhindern wollte, zu spät kam und statt des Balls eine Gegenspielerin erwischte. Dafür gab es Rot und so musste die angeschlagene Ann Rammer ins Gehäuse. Sie parierte aber gleich einen Siebenmeter, denn zogen die Gastgeberinnen auf 11.6 (20.) davon. Bis zur Pause konnten die Rödertalbienen den Rückstand noch auf zwei Tore verkürzen.