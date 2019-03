Talkrunde: Ansgar Brinkmann und Guido Schäfer zu Gast im Elsterartig

Leipzig. Ansgar Brinkmann, auch Weißer Brasilianer und Rebell genannt, kommt aus der Hölle, sagt er. Hatte 39 Trainer, brachte 39 zum Wahnsinn und auch schon mal seinen Hund mit zum Training. Ansgar hat in 15 Jahren Fußball jede Menge Kohle verdient und alles rausgehauen. George Best II. Guido Schäfer ist Erfinder des Strafenkataloges bei Mainz 05, danach nachaktiver Dichter und Denker bei der LVZ. Ansgar (49) und Guido (54) - Brüder im Geiste. Gemeinsame Mainzer Vergangenheit, Sonne im Herzen. Im Elsterartig berichten sie am 11. März, ab 20.15 Uhr, aus dem Zentrum der Ohnmacht, spannen den Bogen zwischen Pommes-Bahnschranke, goldenen Steaks und die Weibchensuche nach dem Prinzip Versuch und Irrtum.