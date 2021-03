Bayern-Talent Tanguy Nianzou zurück im Mannschaftstraining - Süle arbeitet individuell

Der französische Abwehrspieler Tanguy Nianzou ist nach seiner zweiten Verletzung in dieser Saison ins Teamtraining des FC Bayern zurückgekehrt. Der 18 Jahre alte Franzose machte am Montag eine Einheit mit jenen Profis des deutschen Rekordmeisters, die nicht mit den Nationalmannschaften unterwegs waren. Nianzou fehlte den Münchnern seit Mitte Dezember wegen eines Muskelbündelrisses. Nach seinem ablösefreien Wechsel im Sommer von Paris Saint-Germain an die Säbener Straße hatte er schon den Saisonbeginn wegen einer Oberschenkelverletzung verpasst; in der laufenden Spielzeit bestritt der Teenager erst ein Pflichtspiel für die Münchener.

Anzeige