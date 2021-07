Tanzen: Defibrillator-Einsatz, dann Erleichterung bei Groß-Turnier in Gifhorn

Zwei Tage lang maßen sich in Gifhorn auf Einladung des TSC Tanzpaare aus ganz Deutschland in insgesamt zwölf Turnieren in den Klassen C und D in den Altersstufen I bis III mit heimischen Erfolgen.

Der Reihe nach: Die Lokalmatadoren Carolin und Jörg Göldenitz holten sich am Samstag in den Klassen I C und II C jeweils den zweiten Platz.