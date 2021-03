TSC Gifhorn drücken Gasttrainern die Daumen für "Let's Dance"-Auftritte

So oder so: „Es wird eine spannende Zeit werden. Ich habe riesig viel Respekt vor allen Promis, die sich trauen, das Tanzbein zu schwingen“, sagte Ionel in seinem Vorstellungsvideo. Seine Tanzpartnerin Neigert wurde 2009 Sechste bei „Deutschland sucht den Superstar“, ist kennt sich also mit RTL-Formaten aus. Bei ihrer ersten Tanzeinlage, dem Quickstep, hatte Neigert nicht immer den richtigen Schritt getan, dafür aber viel Spaß gehabt, so das Urteil der Jury um Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez. „Den Zahn, dass Tanzen nur mit Spaß gelernt werden kann, wird ihr Alex als Tänzer und Zahnarzt schon ziehen“, sagt Uhde mit einem Lachen.