"Gute Jungs": Trainer Mirko Slomka lobt die Talente von Hannover 96

Allerdings muss er körperlich noch zulegen. „Er ist, glaube ich, noch in einer extremen Wachstumsphase. Der kommt einfach einen Tick später. Aber wenn er noch dahin kommt, dass sein Körper zu dem Spiel passt ...“, sagt Slomka. Klingt so, als könnte der Mittelfeldspieler in dieser Saison schon ein Kandidat für den einen oder anderen Ligaeinsatz sein.

Ob es alle Talente dann auch wirklich zu Einsätzen bei den Profis bringen, wird sich in den kommenden Wochen zeigen, wenn der Ligaalltag erst so richtig läuft. Aber zumindest hat Slomka „ein paar gute Jungs“ in der Hinterhand, wenn es vielleicht bei dem einen oder anderen etablierten Profi nicht so richtig rund läuft.