"Spiegel" berichtet: So plant die Taskforce die Bundesliga-Geisterspiele – Appell zu "vorbildlichem Verhalten"

Die medizinische Taskforce der Deutschen Fußball Liga (DFL) hat in ausführlichen Dokumenten das genaue Vorgehen bei Geisterspielen in der Bundesliga im Falle des Saison-Wiederbeginns erarbeitet. Wie das Nachrichtenmagazin Spiegel am Dienstag berichtet, sollen die ersten Ergebnisse seit dem 15. April vorliegen. Dabei handelt es sich um ein Papier mit dem Titel "Medizinisches Konzept für Training und Spielbetrieb im professionellen Fußball in den Monaten April bis Juli 2020" sowie ein 41 Seiten umfassendes Dokument ("Taskforce Sportmedizin/Sonderspielbetrieb im Profifußball"), das dem Spiegel vorliegt. Die DFL kommentierte die Veröffentlichung des Papiers am Abend nicht.