Taskforce-Boss Meyer stellt klar: Viele Corona-Fälle bei Bundesliga-Neustart können "System ins Wanken" bringen

Es gebe, so Meyer, "kein einhundertprozentiges System, das war auch kein realistisches Ziel. Wir haben immer das Ziel verfolgt, mit einem Bündel von Maßnahmen ein medizinisch vertretbares Risiko zu erreichen." Im Moment könne man das System noch gar nicht abschließend beurteilen, erklärte der 52-Jährige : "Wir können vielleicht erstmals in vier, fünf Wochen sagen, ob das wirklich gut funktioniert oder ob es nicht klappt, wenn diese wiederholten Testungen dauerhaft größere Zahlen von Positiven hervorbringen. Ich hoffe nicht, dass das der Fall ist. Die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen sind getroffen. Meines Erachtens ist das ein System, wie man es derzeit kaum sicherer auf die Beine stellen kann."

Meyer: "Es gibt kein Jubel-Verbot"

Konkrete Maßnahmen, die von den Spielern beispielsweise beim Jubeln beachtet werden müssen, gebe es derweil nicht. "Es gibt kein Jubel-Verbot. Aber ich glaube, es ist vielleicht realistisch anzunehmen, dass etwas anders gejubelt wird in diesen Zeiten, in denen wir uns alle damit angefreundet haben, dass man nicht so eng beieinander steht", erklärte Meyer. "Aber wir fangen jetzt nicht an und machen Regeln fürs Jubeln."