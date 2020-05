Taskforce, Tests, Gourmet-Koch: Das ist der Quarantäne-Plan von RB Leipzig

Leipzig. Möbelwagen werden am Samstag nicht am Leipziger Cottaweg vorfahren. Zwar begibt sich Fußball-Bundesligist RB Leipzig mit Sack und Pack für eine Woche in Quarantäne in die eigene Akademie, doch dort ist für ganz viel Komfort gesorgt. „Wir haben einen Koch, den würden sich hier in der Stadt einige Restaurants wünschen“, schwärmte Geschäftsführer Oliver Mintzlaff von den kulinarischen Vorzügen. Er habe deshalb gewiss kein Mitleid mit der Mannschaft.