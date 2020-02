Werder-Kapitän Moisander schubst BVB-Talent Reyna - Hummels kritisiert Schiedsrichter: "Das ist Rot"

Moisander selbst gestand nach der Partie, dass er "zu emotional reagiert" habe. "In der Situation war es ein bisschen zu viel, das gebe ich zu. Ich war nicht einverstanden damit, dass er versucht hatte, einen Elfmeter zu bekommen", sagte der Werder-Kapitän. Trainer Florian Kohfeldt verteidigte den Finnen: "Es ist ein Halten, kein Schlagen." Dennoch richtete Werders Trainer auch ein paar mahnende Worte an seinen Kapitän, der mit seiner Aktion gegen Reyna der Mannschaft fast geschadet hätte: "Das muss er cleverer lösen. Das bringt uns in Gefahr, das ist nicht gut." Der 37-Jährige zeigte auch Verständnis für die andere Seite. "Wenn ich Dortmunder wäre, würde ich mich wahrscheinlich auch aufregen", so Kohfeldt.