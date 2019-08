Nach HSV-Degradierung: Japan-Talent Tatsuya Ito angeblich vor Transfer nach Belgien 

Er galt als eines der Top-Talente beim Hamburger SV , doch inzwischen verdichten sich die Indizien, dass die Zeit von Tatsuya Ito bei den Rothosen abgelaufen sein könnte. Mitte Juli wurde der Japaner vom neuen Trainer Dieter Hecking aus dem Profikader gestrichen und vorerst in die U21-Auswahl des Klubs verbannt. Ito hatte den Großteil der Vorbereitung verpasst, weil er mit seinem Heimatland als Gast-Team an der Copa América teilnahm.

Nach Angaben der belgischen Tageszeitung Het Laatste Nieuws hat der belgische Verein VV St. Truiden nun Interesse an dem 22-Jährigen bekundet. Dem Vernehmen nach ist von einem Leihgeschäft plus Kaufoption die Rede.

Die Verantwortlichen des ehemaligen Bundesligisten sind bemüht, den Kader Stück für Stück auszudünnen. Beim 4:0 gegen den 1. FC Nürnberg standen kürzlich sieben Neuzugänge in der Startelf, sodass für den einen oder anderen Spieler aus der ersten Zweitliga-Saison kein Platz mehr ist. Zu diesen potenziellen Transferkandidaten gehört auch der einstige HSV-Hoffnungsträger Ito .

Wegen möglichem Ito-Wechsel? Fanproteste in Belgien geplant

Für einen Wechsel nach Belgien könnte sprechen, dass VV St. Truiden seit Ende 2017 dem in Tokio beheimateten Internetunternehmen DMM.com gehört. Die japanischen Klub-Eigentümer haben offensichtlich ein Auge auf Profis aus ihrer Heimat geworfen, aktuell befinden sich im Kader der Belgier bereits drei Fußballer aus dem Land der aufgehenden Sonne.

Wie das belgische Internetportal Voetbalprimeur berichtet, könnte der geplante Ito-Transfer jedoch für Verstimmungen in Fan-Kreisen sorgen. Angeblich ist eine Protestaktion geplant, um gegen die Japan-Offensive der Klub-Bosse zu demonstrieren. Für den Noch-Hamburger wäre ein Wechsel mit Blick auf Olympia 2020 in Tokio wichtig. Sollte er 2019/20 nämlich hauptsächlich in der zweiten Mannschaft des HSV eingesetzt werden, könnte er durchs Raster fallen.