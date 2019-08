Tatsuya Ito verlässt den HSV: Transfer zum belgischen Klub VV St. Truiden perfekt

Tatsuya Ito verlässt den Hamburger SV in Richtung Belgien. Der Japaner, einst großer Hoffnungsträger des HSV, schließt sich dem Erstligisten VV St. Truiden an. Über die Ablöse-Konditionen wurde Stillschweigen vereinbart, nach Angaben der Bild kassieren die Hamburger rund 1,5 Millionen Euro für den Linksaußen. Der Zweitligist gab den Transfer am Donnerstag offiziell bekannt.

Boldt: Können Ito die gewünschte Spielzeit beim HSV nicht bieten

"Es ist Tatsuyas ausdrückliches Ziel mit der japanischen Nationalmannschaft an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio teilzunehmen", erklärte HSV-Sportvorstand Jonas Boldt in einer Mitteilung des Vereins. "Um dieses Ziel zu erreichen und auch generell für seine weitere Entwicklung, benötigt er vor allem Spielpraxis auf höchstmöglichem Niveau. Diese Spielpraxis können wir ihm bei uns nicht bieten. Wir wünschen ihm bei seiner neuen Herausforderung und beim Erreichen seiner Ziele alles Gute."

Ito machte in der Saison 2017/18 mit starken Leistungen unter den damaligen Trainern Markus Gisdol und Christian Titz auf sich aufmerksam. In der aktuellen Serie stand der Japaner nicht mehr im Aufgebot des Zweitligisten. Ito kam zuletzt nur in der Regionalliga-Reserve zum Einsatz.

Der 22-Jährige war 2015 von Kashiwa Reysol nach Hamburg gekommen, wo er zunächst im Nachwuchs des damaligen Bundesligisten spielte. In den vergangenen zwei Jahren absolvierte er insgesamt 37 Pflichtspiele für die Profis sowie 32 Einsätze (1 Tor/12 Vorlagen) für die zweite Mannschaft.

