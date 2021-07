Bericht über Tausch-Geschäft: Chelsea bietet Abraham und Hudson-Odoi für BVB-Torjäger Haaland

Die Wechselgerüchte um BVB-Torjäger Erling Haaland reißen nicht ab. Zuletzt hatte sich der FC Chelsea als ernsthafter Interessent am 20-Jährigen herauskristallisiert. So soll der Klub von Ex-Dortmund-Coach Thomas Tuchel Informationen von Sky zufolge bereit sein, für die Verpflichtung des norwegischen Sturm-Talents zwei Spieler abzugeben. Demnach sollen im Tausch mit Haaland die beiden Offensiv-Stars Tammy Abraham und Callum Hudson-Odoi zu den Westfalen wechseln. Der BVB habe jedoch zunächst kein Interesse an dem Deal gezeigt. Anzeige

Bereits in den vergangenen Tagen hatte sich Chelsea als potenzieller Abnehmer für den Dortmunder Angreifer in Stellung gebracht. Wie die Bild berichtete, erteilte Blues-Boss Roman Abramovich seine Freigabe für ein Angebot über 175 Millionen Euro in diesem Sommer. Die kolportierte Summe wäre nach dem Wechsel des Brasilianers Neymar in der Saison 2017/18 vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain für 222 Millionen Euro die zweithöchste jemals im Fußball gezahlte Ablöse. Und doch gab sich BVB-Sportdirektor Michael Zorc schon beim Aufkommen der ersten Gerüchte über das Chelsea-Interesse zuletzt gelassen: "Es hat sich nichts geändert. Wir planen mit Erling für die neue Saison." Ebenso hatte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl einen Haaland-Abgang ausgeschlossen.

Der nun im Raum stehende Tausch-Deal könnte sich für die Borussia indes als sinnvoll erweisen. So verliert der Bundesliga-Dritte der vergangenen Saison mit Dribbelkünstler Jadon Sancho bereits einen absoluten Leistungsträger nahezu sicher an Manchester United. Die beiden Klubs haben sich bereits über eine Ablöse von rund 85 Millionen Euro geeinigt. Die Suche nach einem Nachfolger auf dem Flügel wäre durch den Zugang des im Tausch-Angebot involvierten Hudson-Odoi zumindest personell aufgefangen. Und doch lehnen die Westfalen einen Haaland-Wechsel offenbar weiter ab.