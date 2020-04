Im Tausch mit Ducksch: Holt Hannover 96 Serdar Dursun aus Darmstadt zurück?

Spannend, dass sein früherer Förderer Anfang wieder Trainer in Darmstadt sein wird. Dort ist Serdar Dursun Stürmer. Seit dem Winter versucht Kocak, den früheren 96er zurück nach Hannover zu holen.

Ducksch ging per Transfer rauf – er wechselte nach Düsseldorf und kam dann nach einem Karriereknick unter Friedhelm Funkel für 1,8 Millionen Euro zu 96. Ein wenig gefangen hat sich Ducksch mittlerweile schon, aber unter Trainer Kenan Kocak ist er (sechs Tore, fünf Vorlagen) in Hannover nur Stürmer Nummer vier. 96 ließe ihn gehen – natürlich nicht umsonst.

Seinen Karriereaufstieg feierte Marvin Ducksch in Kiel unter Trainer Markus An­fang. Mit 18 Toren und elf Torvorlagen schoss der heute 26-Jährige Holstein in die Relegation. Zum echten Aufstieg ge­gen Wolfsburg reichte es nicht.

Klappt's mit der 96-Heimkehr? Düsseldorfs Niko Gießelmann will zurück nach Hannover

Kocak will Dursun, Anfang kennt Ducksch: Wie wäre es mit ei­nem Tausch? Darmstadt fordert zwei Millionen Euro für seinen elfmaligen Torschützen. Die Ehefrau des 28-Jährigen, Yasemin, arbeitet gerade in Hannover an ihrer Karriere, sie ist hier heimisch.

Der gebürtige Hamburger hat ebenfalls große Ziele: Er will 2021 für die Türkei bei der Europameisterschaft spielen. Eine Aufstiegssaison mit 96 könnte Dursun dabei helfen. Ducksch nach Darmstadt, Dursun nach Hannover – der logische Tausch.