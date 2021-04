Tauschgeschäft mit Real: SGE-Stürmer Silva nach Spanien, Jovic fest zurück nach Frankfurt?

Sollte Eintracht Frankfurt die Qualifikation für die Champions League schaffen, hat er einen großen Anteil daran: Torjäger André Silva knipste in 29 Spielen für Eintracht 25 Treffer, das bedeutet Platz drei in der Torjägerliste hinter Robert Lewandowski und Erling Haaland. Dass der Portugiese weiß, wo das Tor steht, hat sich nicht nur in der Bundesliga rumgesprochen. Den 25-Jährigen haben auch Top-Klubs aus halb Europa auf dem Zettel.

