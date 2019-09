Tausende Besucher beim 57. Frohburger Dreieck-Rennen erwartet

Didier Grams will es wissen

Traditionell dominieren am Sonnabend die Trainings. Der Sonntag ist ausschließlich den Wertungsläufen vorbehalten. Besonders attraktiv ist die International Road Racing Championship (IRRC), eine Art Weltcup des Motorsports. IRRC-Supersport 600 und IRRC-Superbike 1000 heißen die Rennen mit je zwei Läufen zum Finale. „Die sind seit anderthalb Jahrzehnten unser Herzstück“, sagt Thomas Schmidt, der stellvertretende MSC-Vorsitzende. Je zwei Rennen gibt es auch in den Klassen Open 600 und 1000. „Die Zweitakt-Klasse ist für alle attraktiv, die diese Ära mitgemacht haben. Es faszinierend zu sehen, dass sie in Wettkämpfen noch bestehen können. Hier haben wir immer zwei volle Fahrerfelder“, so Schmidt. Das treffe auch auf die IRRC-Rennen zu. Sehenswert auch die Klasse Twin/Mono. Einen Sieg einfahren will Didier Grams vom MSC Frohburger Dreieck. Zu namhaften Startern zählen unter anderem der Franzose Matthieu Lagrive mit der R6-Yamaha 600 und Davey Todd aus Großbritannien mit der S/RR-BMW 1000.