Tausende Sportler starten bei „neuem“ Citylauf Dresden

Dresden. Bei herrlichem Frühlingswetter präsentierte sich der Citylauf Dresden am Sonntag zum ersten Mal mit neuer Strecke und neuem Start- und Endpunkt. Das erstrebte Zielband ist nun in der Messehalle gespannt. Mehr als 3000 Teilnehmer gingen auf den 5- und 10-Kilometer-Rundkurs.

Die 5-Kilometer-Läufer starteten 10 Uhr in Höhe des Heinz-Steyer-Stadions und liefen von da über das Terrassenufer zum Fürstenzug, durch das Georgentor und über den Postplatz und zum Zieleinlauf in die Dresdner Messehalle.

Tausende Läuferinnen und Läufern gingen am 17. März beim Dresdner Citylauf auf die Strecke. Zwei Distanzen standen zur Wahl. © Tanja Tröger

Ab 11.30 Uhr begaben sich die Sportler auf die 10-Kilometer-Schleife. Der Rundkurs beginnt an der Messe, führt vorbei am Landtag und dem Terrassenufer und über die Wilsdruffer Straße. Anschließend umrunden die Läufer das Rathauses, passieren Kreuzkirche und Zwinger, und dann geht‘s zurück zum Zieleinlauf in die Messehalle 1.