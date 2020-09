"Täve" Schur stellt sein neues Buch in Heidenau vor

Heidenau. Auf dem Weg zu einem Treffen einstiger Friedensfahrt-Akteure hat Radsportlegende Gustav-Adolf „Täve" Schur hat am Freitagabend einen Zwischenstopp in Heidenau eingelegt. Auf Einladung des SSV Heidenau war der 89-Jährige auf die Radrennbahn gekommen. Dorthin brachte er sein erst im Februar beim Eulenspiegel-Verlag veröffentlichtes neues Buch „Was mir wichtig ist“ mit und stellte es dem Publikum vor. Außerdem plauderte der Ausnahme-Radsportler, der 1958 und 1959 Weltmeister wurde, volkstümlich wie er immer war und immer noch ist, mit Radsportinteressierten aus seinem Leben, schilderte vielfältige Erlebnisse, seine Rolle als Radsportheld in der DDR. Mit seinem Besuch am Betonoval machte er viele Pedaleure des SSV Heidenau glücklich. Wegen der Corona-Pandemie sind dort in diesem Sommerhalbjahr sämtliche, geplante Veranstaltungen im Steherradsport ausgefallen. Die Gäste, die mit ihm sofort auf Du und Du waren, schwelgten in alten Zeiten. Gern signierte er Autogramme oder eben seine Bücher.

Karel Gerolt lädt Schur nach Heidenau ein

Die Stippvisite hatte der Wahl-Dresdner Karel Gerolt, heute Inhaber und Betreiber des GEROLT Oldtimer-Appartement in Dresden-Niedersedlitz, arrangiert. Er war früher Dolmetscher bei der Internationalen Friedensfahrt. Karel Gerolt und Schur kennen sich seit 1987 dieser Zeit. Beide sind am Sonnabend in Brünn zu Gast. Dort findet am Wochenende das diesjährige Treffen der tschechoslowakischen Radsportlegenden aus alten Zeiten statt. Bevor beide nach Tschechien fuhren, übernachtete der nach wie vor agilen Sympathieträger Schur bei Gerolt. Was lag also näher als noch schnell vor der Weiterfahrt Radsportfreunde auf der Heidenauer Bahn zu besuchen. Schur kann sich noch gut an die Anlage erinnern. „Am 3. Oktober 1954 bin ich auf dem Oval Eierkuchenrennen gefahren. Als notorischer Straßenfahrer war das aber nicht wirklich mein Ding. Auf den Rädern ohne Bremsen und mit einem starren Gang habe ich mich nicht wohl gefühlt. Für mich war das immer sehr gewöhnungsbedürftig“, sagte Täve. Den 50 Besuchern empfahl Schur Bewegung bis ins hohe Alter, um fit zu bleiben.