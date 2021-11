Tayfun Korkut in Berlin vorgestellt: "Nicht entscheidend, wie lange ich bei Hertha Trainer bleibe"

Mit der zweiten Trennung von Pal Dardai geht bei Hertha BSC die große Trainer-Fluktuation weiter. Und der nächste Kandidat steht bereits in den Startlöchern. Tayfun Korkut heißt durchaus überraschend die erste Trainer-Wahl von Herthas Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic. Mehr als drei Jahre nach dessen letztem Kurzzeit-Engagement beim VfB Stuttgart soll der 47-jährige Korkut die Berliner wieder in ruhigere Gefilde führen. Am Montagnachmittag wurde Korkut vorgestellt.

Tayfun Korkut (Trainer Hertha BSC) über....

...seine Zeit seit der letzten Station: "Mir war nicht langweilig, weil es Themen außerhalb des Fußballs gibt. Ich konnte mich um die Familie kümmern, aber habe natürlich trotzdem das aktuelle Geschehen verfolgt. Es war eine Zeit, in der ich auch mal ohne den Druck des Tagesgeschäfts tief in die Materie gehen konnte."

...seine Spielphilosophie: "Erfolgreich Fußball spielen. Es gibt einige Arten und Weisen. Es ist wichtig, was wir für Spieler wir haben. Wir wollen die Stärken der Spieler auf den Platz bekommen, das ist das wichtigste. Die Spieler brauchen ein gutes Gefühl in der Grundordnung, aber Erfolg ist das wichtigste."

... seine kurzen Stationen in der Vergangenheit: "Manchmal war es von der Laufzeit so gewollt. In Leverkusen war es ein Auftrag bis zum Saisonende. Für mich ist es wichtig, auf den Platz zu kommen und die Mannschaft kennenzulernen. Wie lange die Zusammenarbeit ist, ist nicht entscheidend. Ich werde alles geben."

...über Muster des Erfolgs: "Die einfachen Dinge außergewöhnlich gut machen. Das ist in Drucksituationen wichtig. Sehr pragmatisch, auch wenn ich den gepflegten Fußball liebe. Wir müssen gucken, was die Mannschaft aktuell kann, um erfolgreich zu sein. Man muss als Trainer auch ein Chamäleon sein.

Fredi Bobic (Sport-Geschäftsführer) über...

...den Trainerwechsel: "Erstmal danke an Pal Dardai, dem ich heute morgen mitgeteilt habe, dass er nicht mehr Cheftrainer ist. Das war ein sehr kollegiales und offenes Gespräch. Ich verstehe die Enttäuschung und kann das auch einschätzen. Ich schätze seine Arbeit in schwierigen Zeiten, auch mit seinem Team, die alles reingehauen haben. Aber ich handele aus Überzeugung. Und bin auch überzeugt und froh, dass ich jetzt Tayfun Korkut vorstellen kann. Er kann eine intakte Mannschaft übernehmen, die nicht abgeschlagen ist, die aber noch Orientierung sucht. Wir haben in Stuttgart zusammengearbeitet, ehe er vom türkischen Verband abgeworben wurde. Der Kontakt ist nie abgerissen. Ich schätze ihn, weil er ein akribischer Arbeiter ist, der Impulse setzen kann und die richtige Sprache mit den Spielern spricht. Er ist nicht nur in Stuttgart, sondern auch in der Welt zuhause, kann mehrere Sprachen sprechen. Er hatte eine bewegte Karriere als Spieler und Trainer und hat bewiesen, dass er sich anpassen kann. Tayfun hat eine Idee, wie seine Mannschaft spielen soll. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Aber er wird von mir, Arne Friedrich und dem gesamten Staff alle Unterstützung bekommen. Am Ende geht es auch darum mehr Punkte zu holen."

....den Zeitpunkt der Entscheidung: "Sieg oder Niederlage sind nicht entscheidend. Hätten wir 1:0 gegen Augsburg gewonnen, wäre die Entscheidung trotzdem so gekommen. Es gibt Momente, wo man solche Entscheidung treffen muss. Nicht umsonst habe ich nach dem Union-Spiel gesagt, dass ich viel gesehen habe, was für die Zukunft wichtig ist. Das war für mich ganz klar. Und auch, was ich Samstag gesehen haben, hat mich bestärkt. Die Entscheidungsträger haben mich gestützt, auch wenn so eine Entscheidung nicht leicht fällt. Wir wollen aus dem, was wir haben, das Optimum rausholen."