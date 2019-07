TC Blau-Weiß Blasewitz hat sein Ziel schon erreicht

Regensburg/Dresden. Blau-Weiß Blasewitz hat in der Tennis-Regionalliga Südost der Herren zwei weitere Siege errungen. Nach dem hart erkämpften 5:4 am Sonnabend bei Rot-Blau Regensburg deklassierten die Schützlinge von Trainer Tomas Jiricka am Sonntag auf ihrer Anlage in Waldpark den TC Schönbusch Aschaffenburg mit 8:1. Damit nimmt der Aufsteiger mit 8:2 Punkten den dritten Platz hinter Rot-Weiß Landshut (10:0) und dem TC Augsburg-Siebentisch (8:2) ein. Das bedeutet, dass bei nur zwei noch ausstehenden Spieltagen das erklärte Ziel, der Klassenerhalt, schon vorzeitig erreicht ist. Und das selbst im ungünstigsten Fall, wenn es statt der obligatorischen drei Absteiger sogar vier geben sollte.

„So hatten wir uns das auch schon vor Saisonbeginn in unseren Planungen erhofft. Doch dass das nun tatsächlich auch so eingetreten ist, darüber sind wir natürlich sehr glücklich“, unterstreicht der Blasewitzer Teammanager Sven Grosse. Auf die Frage, dass nun vielleicht sogar noch mehr möglich sein könnte, nämlich der Aufstieg in die 2. Bundesliga, antwortet Grosse salomonisch: „Die würde sich für uns frühestens nach dem Punktspielabschluss stellen, und auch nur dann, wenn Landshut wie im Vorjahr auf den Aufstieg verzichten würde. Denn am erneuten Titelgewinn der Landshuter gibt es für mich schon keinen Zweifel mehr.“

Juraj Masar, Michal Franek und Lubomir Majsajdr erweisen sich als sichere Punktebringer

Am Sonnabend hatten die Blasewitzer in Regensburg wie erwartet Schwerstarbeit zu leisten, ehe der hauchdünne 5:4-Sieg unter Dach und Fach war. Dabei erwiesen sich der Slowake Juraj Masar sowie die beiden Tschechen Michal Franek und Lubomir Majsajdr erneut als sichere Punktebringer. Sie gewannen ihre Einzel jeweils in zwei Sätzen. Da jedoch der Tscheche Jaroslav Pospisil, der sich im Spitzenspiel dem Franzosen Jules Marie mit 3:6, 4:6 geschlagen bekennen musste, sowie Mark Tanz und Paul-Philipp Schön verloren, ging es mit einem 3:3 in die Doppel. Dort machten Pospisil/Majsajdr und Masar/Franek alles für Blasewitz klar.

Beim Heimsieg am Sonntag auf der Anlage im Waldpark gegen den TC Schönbusch Aschaffenburg gelang den Blasewitzern das in dieser Spielklasse seltene Kunststück, alle sechs Einzel zu gewinnen. Während Masar, Franek und Majsajdr Zwei-Satz-Siege feierten und damit in den Einzeln weiter auf eine makellose Bilanz verweisen können, ging es in den drei übrigen Spielen knapper zu. Jaroslav Pospisil entschied das Spitzenspiel gegen den Ungarn Peter Nagy mit 7:5, 3:6, 10:7 für sich. Auch Mark Tanz und der 17-jährige Paul-Philipp Schön gewannen in drei Sätzen. „Für unsere beiden Eigengewächse sind das ganz wichtige Erfolge. Dabei ist besonders bemerkenswert, dass Paul-Philipp Schön damit im fünften Spiel bereits sein drittes Einzel siegreich beendete“, lobt Jiricka.

Von Rolf Becker

