TC Blau-Weiß Blasewitz steigt in einen elitären Kreis auf

Dresden. Der TC Blau-Weiß Blasewitz ist als erster Tennisverein aus den neuen Bundesländern in den Verbund der „Leading Tennis Clubs of Germany" aufgenommen worden. Diesem exklusiven Kreis gehörten bisher nur so bedeutende Vereine wie der Rochusclub Düsseldorf, Grün-Weiß Mannheim, Iphitos München, Blau-Weiss Berlin, der Frankfurter TC 1914 Palmengarten, ETUF Essen, der Club an der Alster Hamburg, der Internationale Tennis Club von Deutschland und der DTV Hannover an.

Die Aufnahme in diesen exklusiven Kreis ist an hohe Bedingungen geknüpft. So müssen die Vereine über eine größere Mitgliederzahl, eine besonders repräsentative Anlage verfügen, sich der Tradition verpflichtet fühlen und besondere Erfolge als Turnierveranstalter oder durch Mannschaften vorweisen können.

Der Blasewitzer Ehrenpräsident Peter Gorka, der am 20. September 1990 Gründungsmitglied von Blau-Weiß Blasewitz war, und den Verein fast 20 Jahre führte, ist besonders stolz und glücklich, dass diese hohe Ehre den Blasewitzern gerade jetzt zuteil wurde.

"Würdigung unserer Leistungen"

„Hier spielten die zahlreichen ATP-Turniere, die wir auf unserer Anlage durchführten, die Austragung von deutschen Meisterschaften bei den Damen und Herren sowie der Jugend oder der Fed-Cup eine große Rolle. Aber auch, dass wir 2019 als erster Verein den Mut besessen haben, uns dem Projekt 1. Tennis-Bundesliga der Damen zu stellen und diese schwere Aufgabe auch sehr erfolgreich gelöst haben.“

Gorka fügt noch hinzu: „Die Aufnahme in den Kreis der exklusivsten deutschen Tennis-Vereine ist auch eine Würdigung unserer Leistungen und Errungenschaften in den 30 Jahren TC Blau-Weiß Blasewitz. Dieses Jubiläum haben wir in diesem Jahr leider nicht groß feiern können.“ Die Corona-Pandemie hatte dem Verein aus dem Waldpark einen Strich durch die Rechnung gemacht.