TC Blau-Weiß: Nicht nur erstklassig, sondern auch multikulti

Dresden. Die Mannschaft, mit der der TC Blau-Weiß Blasewitz in der ersten Saison, in der er in der 1. Tennis-Bundesliga vertreten ist, erfolgreich bestehen will, ist seit vergangenem Freitag komplett. Das Team aus dem Waldpark geht mit einer Doppelspitze in die Saison. Denn den letzten noch freien Platz nimmt mit der 26-jährigen Tschechin Krystina Pliskova die aktuelle Nummer 94 der Weltrangliste und damit eine weitere Top-100-Spielerin ein. Ihre beste Platzierung war im Sommer 2017 sogar die Nummer 28. „Ich bin sehr froh, dass es noch gelungen ist, Krystina für unser Team zu gewinnen. Sie kann zwar auf Grund ihrer sonstigen Verpflichtungen bei großen Turnieren nicht alle Punktspiele bestreiten, aber sie wird auf jeden Fall auch auf unserer Anlage zum Einsatz kommen. Nominell ist Krystina die Nummer zwei in unserer Mannschaft, doch sie wird sich mit Andrea Petkovic auf der Spitzenposition abwechseln“, verspricht Tomas Jiricka. Der 41-jährige Tscheche ist nun schon seit über einem Jahrzehnt Cheftrainer beim größten und erfolgreichsten Tennisverein der neuen Bundesländer.

16 Spielerinnen - Sieben Nationen

Die 16 Spielerinnen des offiziellen Blasewitzer Aufgebotes für die 1. Bundesliga kommen damit aus sieben Ländern. Den Löwenanteil stellt Tschechien mit sieben Damen, Deutsche sind dreifach vertreten, Rumänien mit zwei Spielerinnen sowie Russland, Ungarn, Argentinien und Polen mit je einer. Dass wie schon in früheren Jahren erneut so viele Spielerinnen aus Tschechien im Waldpark aufschlagen, ist gleich in mehrfacher Hinsicht keine Überraschung. Zum einen ist das schon geografisch bedingt, denn Tschechien liegt fast vor der Haustür. Zum anderen aber besonders deshalb, weil Tschechien im Tennis zu den erfolgreichsten Nationen zählt. Im letzten Jahrzehnt hat es sechs Mal den Fedcup gewonnen, in der aktuellen Weltrangliste sind sechs Tschechinnen unter den Top 100 vertreten. Zum Vergleich: Nur fünf deutsche Spielerinnen sind dort zu finden. Für Blasewitz ist es auch ein ganz besonderer Glücksfall, dass hier mit Tomas Jiricka schon lange ein Tscheche als Cheftrainer tätig ist.

Alter Hase Zuzana Zalabska seit 13 Jahren treu

Übrigens gehört keine andere Spielerin schon so lange der Blasewitzer Damenmannschaft an wie die Tschechin Zuzana Zalabska. Die inzwischen 32-Jährige gab 2006 ihr Debüt bei Blau-Weiß, das damals schon einmal der 2. Bundesliga angehörte. In den 13 Jahren ihrer Zugehörigkeit zum Verein fehlte sie in keinem Spiel in der 2. Bundesliga, Regionalliga oder Ostliga. Im Vorjahr war sie mit einer 6:0-Bilanz im Einzel erfolgreichste Spielerin in der 2. Bundesliga und hatte damit riesengroßen Anteil, das Blasewitz in die 1. Bundesliga spielt.

