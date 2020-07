Bericht: TSG Hoffenheim nimmt bei Trainersuche nach Sebastian Hoeneß auch Zsolt Löw ins Visier

Die TSG Hoffenheim nimmt bei der Suche nach einem neuen Trainer offenbar vornehmlich große (Nach-)namen ins Visier. Nachdem die Kraichgauer zuletzt mit einer Verpflichtung von Sebastian Hoeneß in Verbindung gebracht worden war, nennt die Bild nun Zsolt Löw als möglichen neuen TSG-Coach. Der Ungar, der keine verwandschaftliche Verbindung zu Bundestrainer Joachim Löw hat, arbeitet derzeit als Assistent von Thomas Tuchel beim französischen Serienmeister Paris St. Germain und hat dort noch einen Vertrag bis 2021.

Als Profi lief Löw von 2006 bis 2009 für die Hoffenheimer auf und schaffte mit dem Klub den Sprung in die Bundesliga. 2011 beendete er seine aktive Karriere und wechselte in den Trainerberuf. Vor seinem Engagement bei PSG, das im kommenden Monat noch beim Finalturnier der Champions League in Lissabon ran muss, war der heute 41-Jährige als Assistenzcoach beim FC Lieferung, bei RB Salzburg und bei RB Leipzig tätig.