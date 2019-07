Team Brazil: Jonathas, Walace und Felipe machen sich im Rehatraining fit

Die Brasilianer unter sich. Klar, mögen viele denken, das ist ja oft so bei Fußballmannschaften. Bei Hannover 96 kam es am Mittwoch eher zufällig zum Zusammentreffen auf dem Platz – das Team Brazil machte Rehatraining mit Fitmacher Dennis Fischer. Jonathas, Felipe und Walace haben alle eine andere Bedeutung für die Saisonplanung bei 96, jeder hat so seine Wehwehchen und Vorgeschichte. Felipe – mittlerweile als Mannschaftsrat – ist unumstritten. Gesetzt, wenn er nicht verletzt ist. Felipe hat gerade seinen Vertrag verlängert und kehrt bald nach der Mandelentzündung zurück ins Mannschaftstraining.

Ablösefreier Abgang droht Dann Jonathas, oft verletzt, diesmal nach Muskelfaserriss im Aufbautraining. Erneut verpasste der Stürmer die Vorbereitung. 96 tut sich schwer damit, Angebote für ihn zu bekommen, am Ende droht der ablösefreie Abgang. „Aktuell gibt es keinen Markt“, so Profiboss Martin Kind. Ein gutes Zeichen sendete eventuell der vierte Mann am Mittwoch beim Team Brazil, offensichtlich ein Berater, der in der Causa Jonathas vielleicht helfen kann.

"Es gibt Vereine mit Interesse" Dann Walace, der brasilianische Nationalspieler, der trotz individueller Qualität nicht so recht zu 96 passen mag. „Walace ist ein guter Spieler, er passt nur nicht zu uns“, sagt auch Kind. Vier Millionen Euro haben Klubs bisher für ihn geboten, 96 will mindestens sechs. „Es gibt Vereine, die Interesse haben, aber es liegt noch keine Entscheidung an“, so Kind. Schafft 96 es noch, Walace zu verkaufen – und danach sieht es aus –, könnte Sportdirektor Jan Schlaudraff neue Transferknöpfe drücken. Ein Mittelfeldspieler, ein Innenverteidiger und ein schneller Linksaußen werden noch gesucht.

