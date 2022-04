Team des Jahres: Riesenjubel bei den Dresden Monarchs

Trainer Ulrich Däuber dankte im Namen seiner Spieler allen Unterstützern für deren Stimme. Der Wahlsieg bedeute den Spielern sehr viel, denn sie seien – abgesehen von den ausländischen Importspielern – alle Amateure, gingen neben dem Sport arbeiten. Der gebürtige Schwabe erzählte zwei Tage nach seinem 52. Geburtstag noch einmal davon, wie er 2017 nach 18 Jahren als Trainer in den USA nach Deutschland zurückgekommen war und das erste Mal wieder einen German Bowl verfolgt hatte: „Da habe ich mir gesagt, da unten willst du auch mal stehen. Und wenn du da unten stehst, dann willst du auch gewinnen.“ Dass er das 2021 mit den Monarchs auch noch gegen seinen alten Club, die Schwäbisch Hall Unicorns, schaffte, „das ist schon was Besonderes – und es war kein weinendes Auge dabei!“ Sein aktueller Verein habe über viele Jahre tolle Aufbauarbeit geleistet, sich den Erfolg redlich verdient.

Und weil die Meisterfeier in Frankfurt/Main und dann im neuen Vereinsheim an der Bärnsdorfer Straße im vergangenen Herbst so schön war, ist die Titelverteidigung in der kommenden Saison das große Ziel. Däuber versprach: „Unser Motto ist: Do it again!“ Glöckner hörte es gern, meinte aber auch: „Es wird schwer, die Anderen rüsten auf, wollen uns den Titel wieder entreißen.“