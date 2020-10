"Teamgeist schlägt Tradition!" So macht Coach Timpe Calberlah heiß 

Zwischendurch regnete es heftig, es war kalt – doch das trübte die Freude beim SV Calberlah am Sonntag nicht. Zum einen gab es ja auch Sonnenschein, zum anderen aber war es sportlich ein Tag wie gemalt. 5:0 bei der Landesliga-Heimpremiere in dieser Spielzeit. „So hoch haben wir in der Landesliga noch nie gewonnen, glaube ich“, meinte Spartenleiter Julian Plagge nach dem Kantersieg gegen Eintracht Braunschweig II.

Dass es so deutlich wurde, daran hatte ausgerechnet der Spartenleiter seinen Anteil, machte drei Treffer, „dabei bin ich eigentlich nicht so für die Tore zuständig“. Was ihn am Auftritt erfreute, mit dem der Aufsteiger sein Konto jetzt auf vier Zähler aus zwei Partien schraubte: „Wir haben uns über die Sommerpause spielerisch richtig gut weiterentwickelt. Das hatte ich nicht so erwartet.“ Allerdings war das ein Ziel von Coach Stefan Timpe gewesen, der ahnte, dass das Team zulegen muss, wenn es in der Landesliga bestehen will.