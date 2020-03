Teammanager Morena spricht über 96-Quarantäne: "Klopapier ist ausreichend da"

Geräte, Ausdauer, Coaching: So hält Hannover 96 seine Profis auch in der Pause fit

Die Erziehung zur Initiative zahlt sich in der Quarantänezeit aus. Sein Job ist es aktuell, den Tag X zu managen, wenn die Spieler wieder aus der Quarantäne kommen. Am nächsten Donnerstag wird es soweit sein.

Die restlichen Spiele von Hannover 96 in der Saison 2019/20 in der 2. Bundesliga

"Alles, was wir können, bereiten wir vor"

Der Teammanager darf anders als das Team vor die Tür, aber auch er arbeitet im Homeoffice. Seine aktuellen Aufgaben: „Wird der Trainingsbetrieb möglich sein? Wann geht der Spielbetrieb weiter und wie? Alles, was wir können, bereiten wir vor“, sagt er. „Bis Donnerstag kann alles wieder anders sein. Wir haben doch die Kanzlerin gehört: Es steht alles in den Sternen.“ Ab Montag steigt 96 tiefer in die Organisation ein. Alltag wird so schnell nicht einkehren, selbst wenn die Spieler wieder vor die Tür dürfen.