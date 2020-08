Teampräsentation des Dresdner SC wird zum "Maskenball"

Dresden. Nach der langen Volleyball-Pause wollten die DSC -Verantwortlichen trotz der Einschränkungen durch Corona nicht auf die traditionelle Mannschaftspräsentation verzichten. So stellten sich die neuformierte Mannschaft und das Trainerteam am Mittwochabend im Partnerhotel Wyndham Garden den reichlich 50 angemeldeten Fans vor.

Co-Trainer Konstantin Bitter brachte auf den Punkt, warum die Situation diesmal mehr als gewöhnungsbedürftig war: „Nur auf Masken und nicht in Gesichter zu blicken, ist nicht wirklich schön. Ich hoffe, das wird nicht ewig so bleiben.“ Dennoch gaben die Spielerinnen beim Frage-Antwort-Spiel auf dem Podium alles, um die Anhänger zu begeistern. Einzig Neuzugang Naya Crittenden fehlte noch. Die US-Amerikanerin befindet sich noch in Quarantäne, muss erst noch den zweiten Corona-Test abwarten.