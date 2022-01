"Technisch hochbegabt": Mainz 05 verkündet Sommer-Transfer von Frankfurt-Profi Barkok

Offensivspieler Aymen Barkok wechselt zur neuen Saison von Eintracht Frankfurt zu Mainz 05 . Der 23-Jährige kommt ablösefrei vom Konkurrenten der Bundesliga , wie die Rheinhessen am Montagabend mitteilten. Barkok erhält einen Drei-Jahres-Vertrag bis 2025 bei den Nullfünfern. Der gebürtige Frankfurter bringt die Erfahrung von 72 Erstliga-Spielen für die Eintracht und Fortuna Düsseldorf mit. Barkok war zuletzt beim Afrika-Cup für Marokko im Einsatz.

" Er ist ein technisch hochbegabter, offensiver Mittelfeldspieler, der auch von seiner Art und Mentalität her hervorragend zu Mainz 05 passen wird ", zeigte sich Mainz-Sportdirektor Martin Schmidt von den Qualitäten des Sommer-Zugangs überzeugt.

In der laufenden Saison kam Barkok nur zu sechs Pflichtspiel-Einsätzen, über die kompletten 90 Minuten lief der Frankfurter dabei nie auf. Seine bis dato letzte Partie für die Eintracht datiert vom 15. Dezember 2021, als er beim 3:2-Sieg in Gladbach in der Schlussphase eingewechselt wurde.