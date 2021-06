Technische Probleme: Schalke-Mitgliederversammlung nach Aussprache abgebrochen

Die Online-Mitgliederversammlung des Bundesliga-Absteigers FC Schalke 04 wurde nach anhaltenden technischen Problemen bei digitalen Abstimmungen abgebrochen. Vorher sollten aber noch Mitglieder zu Wort kommen, die sich bereits zur Aussprache angemeldet hatten. Das gab Aufsichtsratschef Jens Buchta, der die Versammlung am Sonntag leitete, gegen 12.45 Uhr bekannt. Die Richtigkeit der Abstimmungsergebnisse könne nicht gewährleistet werden, so Buchta. Eine Generalprobe am Samstag sei ohne Probleme verlaufen.

Schon direkt nach Beginn der Veranstaltung um 9.04 Uhr hatte es Schwierigkeiten mit Testabstimmungen gegeben. Nach einer rund einstündigen Unterbrechung wurde die Veranstaltung dann aber fortgesetzt. Unter anderem wurden Ehrungen vorgenommen und der Vorstand berichtete an die Mitglieder. Bei einem weiteren Test der digitalen Testabstimmungen gab es dann aber erneut Probleme.