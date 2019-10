Technischer Ausschuss lehnt CDU-Antrag ab: Joggingmeile schlägt Wellen in Waldheim

Waldheim. In der Form wie es die CDU-Fraktion des Waldheimer Stadtrates im Juli dieses Jahres beantragt hat, soll es in der Zschopaustadt keine Joggingmeile geben. Dieser Auffassung ist zumindest die Mehrheit des Technischen Ausschusses des Stadtrates. Mit den Stimmen der Ausschussmitglieder der Linken, der AfD und von Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) wurde der CDU-Antrag Donnerstagabend abgelehnt. Gerd Pfeifer von der FDP enthielt sich der Stimme, die drei Ausschussmitglieder der CDU stimmten gegen die Ablehnung.

Der Beschluss bedeutet eine Empfehlung an den Stadtrat. Dieser soll nun in der Sitzung am 7. November endgültig über den CDU-Antrag befinden. Nach längerer und kontroverser Diskussion im Ausschuss hatte Albrecht Hänel (CDU) den Vorschlag unterbreitet, das Thema in der nächsten Ratssitzung nicht auf die Tagesordnung zu setzen, sondern erst noch mal im erweiterten Kulturausschuss darüber zu beraten. Das lehnte Bürgermeister Ernst ab: „Wir haben nicht gewollt, dass das Pferd von hinten aufgezäumt wird. Jetzt geht es aber um diesen Antrag.“