Teddy Bear Toss bei den Icefighters: Stofftiere werfen und Gutes tun

Leipzig. Für die Icefighters steht am Sonntag (18 Uhr) im Kohlrabizirkus ein ganz besonderes Heimspiel an: Im Punktspiel gegen die Rostock Piranhas steigt der Teddy Bear Toss. Was es damit auf sich hat und wie die Aktion am Sonntag genau abläuft, erklärt Icefighters-Geschäftsführer André Krüll (50) im Interview:

Was hat es mit dem Teddy Bear Toss überhaupt auf sich?

Das ist eine Benefiz-Aktion bei einem Eishockeyspiel, die in der Regel in der Weihnachtszeit veranstaltet wird. Die Ursprünge liegen in Nordamerika. In unserem Fall kommt das Geld, was dabei gesammelt wird, der Elternhilfe krebskranker Kinder zugute.