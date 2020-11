Teddys und Pappkameraden auf der Tribüne: Recken-Aktion zum Knuddeln

Bevor sich Recken-Sportchef Sven-Sören Christophersen für seinen Zweitjob als ZDF-Experte auf den Weg nach Düsseldorf zum Länderspiel gegen Bosnien machte, nahm er noch in der ZAG-Arena Platz. Neben und hinter ihm: der dreifache Johan Hansen, in Pappversion. So wie der dänische Rechtsaußen können bald auch die Fans von den Rängen strahlen.

Damit die riesige Halle beim Geister-Heimspiel am 12. November gegen Göppingen nicht völlig leer ist, haben sich die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf etwas einfallen lassen. Die Fans können sich ihren persönlichen Aufsteller sichern, mit einem eigenen Porträt, buchbar für je 29,90 Euro in der Recken-Erlebniswelt im Onlineshop.